L’AQUILA: NASCE IL PROFUMO “AQUA DI CELESTINO”, FRAGRANZA SOLIDALE

L’AQUILA – Si ispirano all’odore della natura e alla sensazione che si ha quando ci si immerge nella cultura e nella storia tipiche d’Abruzzo, la fragranze Aqua di Celestino, nate con l’intenzione di rendere il capoluogo sempre più attrattivo, bello e accogliente anche dal punto di vista olfattivo, grazie alla creatività dell’agenzia di viaggi e info point Iat dell’Aquila WelcomeAq e la sezione locale del Centro turistico giovanile (Ctg), in collaborazione con la realtà imprenditoriale campana specializzata nella realizzazione di profumi, Zeus profumi.

Ad ispirare il progetto, spiega il presidente di WelcomeAq Andrea Spacca, “il sentimento di appartenenza, ma anche l’amore per le nostre montagne e una spiccata sensibilità sociale, visto che parte degli introiti derivanti dalla vendita sarà inoltre devoluto in beneficenza”.

“Abbiamo lavorato per settimane a questo progetto – prosegue – riuscendo a sviluppare una fragranza in grado di interpretare il carattere forte d’Abruzzo e che possa a tutti gli effetti ‘arredare olfattivamente’ la città dell’Aquila”.

Aqua di Celestino è una fragranza esclusiva, un prodotto di nicchia indicato per la donna e per l’uomo, creato ad hoc per cogliere le note tipiche della tradizione e della cultura abruzzese. Il ribes nero e la rosa sono solo alcune delle note di testa delle fragranze, insieme a bergamotto, mela bianca e polpa di pesca. Le note di cuore, che emergono non appena si affievoliscono quelle di testa, sono invece betulla, gelsomino e muschio. Infine, tra le note di fondo, anche ambra grigia e vaniglia.

“La nostra è una terra di tante sensazioni – aggiunge Spacca -, piena di scorci e luoghi bellissimi che riempiono gli occhi, ma anche di odori che accolgono i turisti: dal profumo delle montagne agli alberi che punteggiano la città e i suoi bellissimi monumenti. Nel corso della bella stagione, questi posti si riempiono di splendidi fiori ed è stato proprio da quel mix tra natura e cultura abbiamo cercato di estrapolare quelle che ritenevamo essere le essenze più adatte a ricreare un percorso olfattivo tra storia e leggenda, che ineggiasse alla sacralità con cui la città vive nel ricordo di Celestino V”.

Nato “come scommessa, quasi per gioco”, il prodotto ha già riscosso discreto successo, alla luce del fatto che, dice ancora Andrea Spacca, “sono stati diversi i turisti che, arrivati in città nelle scorse settimane, hanno scelto di acquistarlo oper riportare a casa un ricordo ma anche un vero e proprio pezzo di città”.

Un progetto, questo, che sarà ora portato avanti in rete con alcune delle realtà presenti sul territorio. Oltre che all’interno dell’agenzia di viaggi situata in via Cimino 11, è infatti possibile reperire le fragranze presso l’info point situato in piazza Battaglione Alpini. Il costo è di 24,90 euro a persona.