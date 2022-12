L’AQUILA: NASCE L’ASSOCIAZIONE “QUARTO DI SAN PIETRO”. CERIMONIA AL PALAZZETTO DEI NOBILI

L’AQUILA – Sarà presentata al Palazzetto dei Nobili, l’8 e il 9 dicembre prossimi, la neonata Associazione “Quarto di San Pietro”, che si prefigge lo scopo della promozione della conoscenza, valorizzazione e trasmissione della storia, dell’arte e delle tradizioni e attività artigianali del Quarto di San Pietro, anche attraverso la salvaguardia, diffusione e rievocazione di eventi storici e culturali, tradizioni e manifestazioni popolari attinenti al Quarto ed alla sua storia.

Elemento importante delle attività associative è rappresentato dalla valorizzazione del ruolo del Quarto all’interno della città e nei rapporti con gli altri Quarti, dai tempi della fondazione ai giorni nostri, anche attraverso la partecipazione agli eventi culturali e di rievocazione e ricostruzione storica della città.

In ciascuno dei due giorni, dalle 10 alle 20, sarà possibile visitare una mostra degli abiti del Corteo della Perdonanza, di proprietà degli associati al Quarto di San Pietro, per consolidare e diffondere la conoscenza del Corteo e della Perdonanza, soprattutto in riferimento al prolungamento per un anno intero della concessione dell’Indulgenza Celestiniana disposto da Papa Francesco. Durante la mostra si assisterà ad incontri, aperti a tutti ed in particolare agli operatori del settore, che avranno come tematiche la creazione degli abiti per il Corteo e lo studio storico ad essa sotteso.

Inoltre, sarà allestito un mercatino di Natale con varie tipologie di prodotti artigianali, espressione della creatività degli associati.Parteciperà all’evento, con un suo punto dimostrativo, anche l’Associazione Il Miracolo Bianco delle Mani con il tombolo aquilano, quale esempio di artigianato artistico del Quarto.