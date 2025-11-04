L’AQUILA: NASCE POLO AIREO UNIVERSITÀ PEGASO, OTTOMBRINO,”LIBERTÀ STUDIARE ONLINE CON TUTOR ESPERTI”

L’AQUILA – L’Aquila accoglie una nuova opportunità per chi crede nel potere trasformativo della conoscenza: in via Alessandro Manzoni 2/F apre ufficialmente il Polo Aireo dell’Università digitale Pegaso, un punto di riferimento per chi desidera studiare conciliando lavoro e vita personale grazie alla flessibilità della formazione online.

“Studiare è una scelta di libertà. È il modo più autentico per cambiare la propria vita e contribuire al miglioramento della società. E oggi questa libertà arriva anche a nella città capoluogo di Regione”, dichiara il professor Guido Ottombrino, responsabile del Polo Aireo.

Il Polo Aireo Pegaso L’Aquila “nasce per offrire un’esperienza universitaria moderna e personalizzata: non solo corsi online, ma un vero supporto umano e professionale. La nostra missione è accompagnare ogni studente nel suo percorso, con serietà, flessibilità e risultati concreti. Non un’università a distanza, ma una rete di persone vere che sostengono chi sceglie di mettersi in gioco”, spiega ancora Ottobrino che aggiunge, “Con Pegaso, persone di tutte le età possono studiare dove vogliono, quando vogliono e come vogliono. Ma soprattutto possono farlo con il sostegno di persone vere, qui, nella città capoluogo. Perché il futuro non si aspetta: si sceglie.”

Il Polo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (escluso il giovedì pomeriggio), per accogliere chi desidera informazioni o un orientamento personalizzato sui corsi di laurea, master o formazione continua.

COSA E’ IL POLO AIREO

Con oltre 7.000 studenti e professionisti già formati in Abruzzo, il Polo Aireo porta nel capoluogo un modello di didattica universitaria digitale che integra i percorsi delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

Il gruppo Multiversity rappresenta la prima rete universitaria digitale italiana, con oltre 225.000 studenti in tutta Italia,tra corsi di laurea triennale, magistrale, master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

L’approccio unisce tecnologia, qualità accademica e tutoraggio costante, garantendo a ogni studente la possibilità di apprendere in modo efficace, flessibile e vicino alle proprie esigenze.

Per conoscere tutti i corsi e scoprire i vantaggi della formazione universitaria digitale Aireo, è possibile visitare il sito ufficiale www.unipegasolaquila.it; www.unipegasoavezzano.it;

L’Aquila, città che ha saputo rinascere dal sisma diventando simbolo di resilienza e innovazione, rappresenta il luogo ideale per questa nuova sfida educativa. In un tempo in cui le professioni cambiano rapidamente e la formazione diventa continua, Il Polo Universitario Pegaso dell’Aquila vuole essere parte attiva della rinascita culturale ed economica del territorio, offrendo a studenti, lavoratori e professionisti strumenti concreti per costruire un futuro più solido e consapevole.