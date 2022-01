L’AQUILA: NASCE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, ISCRIZIONI FINO A 1O FEBBRAIO

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila ha attivato la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica nell’anno accademico 2021/2022 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, SanitàPubblica e Scienze della Vita e dell’Ambiente (MeSVA), con direttore il professor Guido Macchiarelli.

Il Bando per partecipare alla selezione di ammissione stato appena pubblicato ed ha scadenza fissata al 10 Febbraio 2022. Per info andare al sito www.sspsicologiaclinica.net

La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica Universitaria, diretta dalla professoressa Dina Di Giacomo, l’unica sul territorio regionale, è istituita ed organizzata secondo i più recenti riferimenti legislativi e le indicazioni scientifiche del panorama nazionale ed internazionale, come anche innovativi della EU.

LA NOTA

La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica stata progettata per favorire prioritariamente la formazione clinica fortemente centrata sull’applicazione di terapie psicologiche evidence-based ed in chiave innovativa tramite lo sviluppo di un expertise adeguato al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle relative strutture, in conformità con i requisiti del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).

Si consente lo sviluppo di competenze professionali specifiche per l’attività di assistenza primaria e territoriale integrata anche tramite la determinazione di progettualità finalizzate alla prevenzione (primaria e secondaria), alla promozione della salute.

L’approccio multidisciplinare che caratterizza l’ordinamento didattico della Scuola favorisce anche lo sviluppo di capacità di networking lavorativi in grado di rispondere ai bisogni delle persone e dei caregiver sia nelle condizioni di diagnosi, trattamento e post-trattamento.

E’ rivolto a Psicologi che intendono acquisire conoscenze e competenze avanzate in tutti gli ambiti della Psicologia Clinica con particolare riferimento all’assistenza alla salute e di assistenza sanitaria territoriale e/o ospedaliera. In più la Scuola permette di seguire percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione psicoterapeutica. (https://dinadigiacomo9.wixsite.com/home).