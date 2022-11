L’AQUILA, NATALE 2022: IL COMUNE SCOMMETTE SUI “VENERDI’ IN CENTRO” E IL CONCERTO DI CAPODANNO

L’AQUILA – Il centro storico dell’Aquila sarà nuovamente animato dall’appuntamento dei “Venerdì in centro”, questa volta proposti in versione natalizia, in programma per il 23 dicembre, in un pomeriggio dedicato alle famiglie e all’insegna del divertimento per i bambini con il Villaggio di Babbo Natale, gli elfi, le mascotte, i giochi di una volta e gli artisti di strada.

Il 1° gennaio, invece, sarà la volta del Concerto di Capodanno con l’esibizione di un artista di fama nazionale che calcherà il palco dell’Auditorium e il cui nome sarà presto svelato.

“Regalare l’atmosfera delle feste e augurare buon Natale e felice anno nuovo alla cittadinanza, anche in un momento così delicato – spiega in una nota il sindaco Pierluigi Biondi – è un preciso obiettivo dell’Amministrazione”.

“Anche quest’anno, inoltre – continua il primo cittadino – assisteremo all’accensione delle luminarie e degli alberi di Natale e potremo godere degli addobbi natalizi tra le vie della città. Abbiamo usato delle accortezze nell’allestimento e sui tempi di accensione perché riteniamo necessario contenere i costi dell’energia. Allo stesso tempo non abbiamo voluto negare alla città l’atmosfera natalizia”.

“Con queste iniziative vogliamo dare il segno tangibile che L’Aquila vive nonostante gli aumenti dei prezzi e la scarsità delle materie prime. Un segno che si sostanzia nei festeggiamenti del Natale, ricorrenza attesa da grandi e piccoli e che da sempre riporta tutti noi ai valori fondamentali dell’unione e della condivisione”, conclude il sindaco.

A corredo delle iniziative natalizie del Comune, è in fase di predisposizione il Cartellone di Natale, con le molte attività promosse da enti e associazioni del territorio.