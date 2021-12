L’AQUILA, “NATALE AD ARISCHIA”: 11 E 12 DICEMBRE VILLAGGIO E MERCATINI

L’AQUILA – Alcune iniziative sono già belle di loro, qualcuna di queste racconta e narra di tradizioni autentiche.

È il caso del “Natale ad Arischia” dove i prossimi 11 e 12 dicembre nella locale Piazza Duomo, dalle ore 10, i Mercatini e il Villaggio di Natale diventeranno ancora una volta il cuore pulsante della frazione, con numerose iniziative ideate e realizzate dalla ASBUC locale in sinergia con tutte le Associazioni del paese, come la Pro loco, il Centro sociale anziani, il Gruppo Alpini, l’Associazione Abruzzo Fiera, il Comitato festa, Arca, ASD “Cavallo per passione” oltre a tanti cittadini volontari.

Ci saranno i tradizionali mercatini, “la casella della letterina a Babbo Natale”, le foto con Babbo Natale, il caratteristico presepe, “Babbo Natale a cavallo”, e ancora castagne e vin brulè per tutti, organetto e stornelli abruzzesi, e tanto altro.

“Abbiamo voluto realizzare un programma che ci riportasse il più possibile vicini alla normalità – commenta il consigliere comunale de “Il Passo Possibile” e presidente dell’Asbuc locale Elia Serpetti – con l’obiettivo di far vivere momenti di serenità e far respirare l’atmosfera natalizia soprattutto ai bambini, che più di tutti hanno subito le restrizioni negli ultimi due anni per via della pandemia”.

“L’auspicio è che in tanti partecipino alla nostra festa, pur consapevoli che stiamo ancora vivendo una situazione particolare, quindi chiediamo ai cittadini massima attenzione e il rispetto delle giuste precauzioni anti-covid vigenti (obbligo di presentazione del Green-pass all’ingresso)”.