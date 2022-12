L’AQUILA: NATALE DI SOLIDARIETA’ PER LA COMUNITA’ DI SAN BASILIO

L’AQUILA – Il fuoco della solidarietà, acceso diversi anni fa, continua a restare acceso e si alimenta: nel pomeriggio del 22 dicembre scorso, il Natale di solidarietà si è materializzato nella “Casa di Celestino”, grazie alla fattiva sinergia di quanti continuano senza sosta a contribuire e sostenere la comunità delle Monache Benedettine Celestine di San Basilio, il Monastero più antico dell’Aquila.

Durante l’ultima raccolta alimentare, organizzata dall’Associazione Dona un pasto per la dignità Odv con la collaborazione di: MissiOn Amici di San Basilio, l’Associazione Fraterna Tau, la Caritas parrocchiale della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice e gli animatori dell’Opera Salesiana San Giovanni Bosco e grazie anche alla generosità degli aquilani che hanno voluto contribuire, sono stati raccolti nel supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila quasi 910 chilogrammi di alimenti: riso, fette biscottate, latte, zucchero, farina, olio, pasta, legumi, passata di pomodoro, tonno e varie.

“È per noi la sesta raccolta in questo anno – spiega in una nota il coordinatore dell’Associazione Dona un pasto per la dignità Luigi Cordeschi – nel 2022 abbiamo raccolto e distribuito sei tonnellate di alimenti ai tanti bisognosi”.

Le Monache, che in via del tutto eccezionale, vista l’importante causa, hanno accolto con serena riconoscenza, l’invasione degli scatoloni nella loro cucina, come testimoniato dallo scatto che suggella l’importante operazione di solidarietà.

È stato inoltre presentato anche il quarto numero del magazine, “Il Foglio delle Celestine” la pubblicazione in proprio delle Monache, che continua a raccogliere consensi, prodotto e sostenuto, per questa speciale edizione, grazie alla generosità dell’Ance L’Aquila e alla gratuita professionalità dei suoi collaboratori.

“È un numero molto importante- sottolinea Sabrina Giangrande, giornalista e ideatrice della rivista- in questo numero, infatti, al suo interno c’è lo speciale dedicato alla eccezionale visita di Papa Francesco del 28 agosto scorso, con una nutrita galleria fotografica e con interessanti approfondimenti e novità importanti”.

“La venuta del Santo Padre – aggiunge Rita Pellegrini, coordinatrice editoriale e grafica- è stata preparata da una fitta settimana di eventi culturali: tavole rotonde, concerti, presentazioni di libri, abbiamo raccontato tutto. In questa che è stata una Perdonanza speciale per le Monache, anche perché la prima nella loro Chiesa restaurata a tredici anni dal sisma”.

Le copie della rivista saranno disponibili in chiesa nei prossimi giorni, con una libera offerta a sostegno delle spese di stampa.

Venerdì 30 dicembre alle 17.30, nell’ambito degli eventi natalizi organizzati nella Chiesa di San Basilio, si ricorda l’evento: “L’infanzia di Gesù nei vangeli” con lettura continuata dei vangeli dell’infanzia curata dagli studenti degli istituti superiori della città dell’Aquila accompagnati dalla docente Lucilla Di Luca, animata dai canti delle monache e seguita da una riflessione di don Carmelo Pagano Le Rose.