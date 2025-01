L’AQUILA: NAVETTA CENTRO STORICO, DA LUNEDI’ 13 GENNAIO FERMATA PIAZZA FONTESECCO

L’AQUILA – Il Settore Mobilità del Comune dell’Aquila annuncia l’istituzione di una nuova fermata a richiesta per il servizio di trasporto gratuito navetta centro storico.

La fermata sarà operativa a partire da lunedì 13 gennaio e sarà collocata in Piazza Fontesecco.

Inoltre, causa avvio dei lavori alle infrastrutture dei sottoservizi che interesseranno via XX Settembre – nel tratto compreso tra via Fontesecco e via Persichetti – si comunica la soppressione temporanea della fermata via XX Settembre Fontesecco lato centro; al fine di ridurre il disagio per l’utenza, sempre a partire da lunedì 13 gennaio, verrà istituita una nuova fermata su via XX Settembre all’altezza del civico 95 Galleria City Center.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di AMA S.p.A. www.ama.laquila.it