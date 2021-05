L’AQUILA, NEL CUORE DEL CENTRO STORICO APRE I BATTENTI IL B&B “IL SOGNO DI HYPNOS”

L’AQUILA – In un momento in cui molti alberghi rimangono ancora chiusi, un po’ in controtendenza, apre i battenti all’Aquila il B&B “Il sogno di Hypnos”.

In via Celestino V, e quindi in pieno centro storico, i coniugi Maria Manganaro e Lionello Giuliani inaugureranno la struttura nella giornata di oggi.

Un progetto che prenderà quindi il via in concomitanza dell’inizio della stagione estiva, “proprio con l’obiettivo di scommettere sul capoluogo, dopo gli stop imposti dalla pandemia”.

“Siamo molto orgogliosi di ripartire con una nuova apertura su L’Aquila”, spiegano ad AbruzzoWeb gli stessi gestori che hanno deciso di scommettere sul capoluogo “anche e soprattutto in vista della ripresa del turismo”.

A partire da domani, tre camere e un’ampia cucina situata al piano superiore saranno quindi a disposizione dei visitatori che vorranno soggiornare in città, nel pieno rispetto della normativa in vigore in materia anti covid e in tutta sicurezza, visto che, aggiungono i coniugi Giuliani “il B&B si trova all’interno di un edificio completamente ristrutturato con i più moderni sistemi antisismici”.

“Particolare attenzione – sottolineano – è stata inoltre posta agli interni, arredati in stile shabby chic e dai colori tenui e accoglienti”.