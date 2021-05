L’AQUILA, NEL CUORE DEL CENTRO STORICO APRE LE PORTE IL “GINEVRA BOUTIQUE ROOMS”

L’AQUILA – Nel cuore del centro storico dell’Aquila apre le porte il Bed and breakfast “Ginevra Boutique Room”.

In via degli Scardassieri, a fianco a palazzo Margherita, sede del comune dell’Aquila, e accanto al vicolo del famoso bar Tropical che presto tornerà nei suoi storici locali, Nicola Santoro e la compagna Elisa Trippitelli hanno inaugurato la struttura alla vigilia della stagione estiva.

Sette suite, bar e un elegante centro benessere saranno da oggi a disposizione dei visitatori che soggiorneranno all’Aquila.

Un’avventura che inizia in un momento particolare, dopo quasi un anno e mezzo dalla pandemia covid, e in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione, il centro storico del capoluogo.

Una scommessa per i gestori e, in senso più ampio, per tutti gli operatori dell’intero comparto turistico della città che hanno deciso di investire e ripartire dal territorio.