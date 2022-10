L’AQUILA: NEL FINE SETTIMANA CORI ALPINI, STREET FOOD E TRAIL SUL GRAN SASSO

L’AQUILA – Un fine settimana ricco di appuntamenti è quello che attende il capoluogo abruzzese. La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato nell’ultima seduta alcune delibere inerenti a una serie di eventi che animeranno il fine settimana aquilano, all’insegna del divertimento, dello sport e del buon cibo.

In particolare, da oggi fino a domenica 23 ottobre, si svolgerà l’iniziativa “L’Aquila One Hundred Ultra Trail” a cura dell’associazione Atleticom, nell’ambito della manifestazione “L’Aquila Città Europea dello Sport”, che vedrà un alto e variegato numero di atleti impegnati in una competizione con percorsi misti all’interno del suggestivo scenario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dal lago di Campotosto fino al centro storico dell’Aquila, dove sarà allestito un villaggio in pazza San Bernardino per gestire tutti gli aspetti tecnici e i ristori per i partecipanti e gli spettatori.

Dal 21 al 23 ottobre, via libera anche al “Festival della Coralità Alpina in città” con l’esibizione dei maggiori cori CAI d’Italia nei cortili e nei chiostri del capoluogo abruzzese. L’evento, organizzato della sezione CAI dell’Aquila e patrocinato dal Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo, si aprirà domani, alle 21:30, con un concerto presso l’auditorium del Conservatorio A. Casella.

Si proseguirà sabato, 22 ottobre, con cori itineranti nel centro storico della città. Successivamente, dalle 18:30, si terrà la rassegna di tutti i cori presso l’Emiciclo della Regione Abruzzo.

La manifestazione terminerà domenica, 23 ottobre, a partire dalle 9:00, con il raduno dei cori intorno al monumento storico della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione degli Alpini, seguita da una breve esibizione del coro Edelweiss in piazza Regina Margherita e da un canto collettivo in piazza Duomo.

Infine, da domani fino a domenica 23 ottobre, dalle 11:00 alle 24:00, la villa comunale dell’Aquila sarà il set di “Tiello Streetto”, il festival itinerante del cibo di strada servito dai numerosi truck che faranno tappa nel centro cittadino.