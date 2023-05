L’AQUILA: NEL FINE SETTIMANA SEMINARIO SULLE ARTI MARZIALI E LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

L’AQUILA – Un seminario aperto a tutti sulla salute, il benessere e lo sport, per praticare e conoscere le arti marziali cinesi e la Medicina Tradizionale Cinese (Mtc) è in programma all’Aquila dal 12 al 14 maggio con la presenza del maestro Mu Yuchun dell’Association of Traditions and Culture of China, esperto di Mtc, massaggio energetico e ginnastica energetica, raffinato conoscitore del Feng Shui e dell’I Ching, maestro di Kung Fu tradizionale.

L’evento, che rientra nel programma di “L’Aquila rinasce con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune e gode del patrocinio del dipartimento Discab dell’Università dell’Aquila, è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Tao Art, scuola di arti marziali e cultura orientale diretta da Isabella Nardis.

Yuchun, noto per la sua conoscenza della tradizione antica, della quale è un appassionato divulgatore e insegnante, sarà accompagnato dai suoi studenti più anziani: il vincitore dei campionati mondiali ed europei di Wushu tradizionale, l’allenatore onorato dell’Ucraina Vladimir Fedortsov, la due volte campionessa europea di Wushu tradizionale Zulfiya Khazheyeva e Natasha Volkova.

Il seminario si rivolge ad appassionati e a cultori delle arti marziali, della filosofia orientale e del benessere. Si praticheranno esercizi di mobilità per la coordinazione fisica, massaggi tradizionali cinesi e automassaggi, esercizi di arti marziali tradizionali (Baguazhang, Taijiquan, Xingyiquan) per migliorare la salute e la coordinazione, rinforzare il sistema immunitario, la concentrazione e la resistenza fisica, ridurre lo stress e ottenere maggiore sicurezza in sé stessi.

I partecipanti arriveranno oltre che dal resto d’Abruzzo anche da Toscana, Marche, Lazio e Puglia. Il seminario si svolgerà all’interno della palestra dell’Opera Salesiana San Giovanni Bosco a L’Aquila e al Palazzetto dello Sport “Papa Giovanni XXIII” a Paganica.