L’AQUILA: NEL FINE SETTIMANA TORNA IL TORNEO DI RUGBY MEMORIAL LORENZO SEBASTIANI

L’AQUILA – Torna il torneo di rugby Memorial Lorenzo Sebastiani, quest’anno inserito nel ricco calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022. Con l’undicesima edizione, in programma nel fine settimana, si ripete un appuntamento diventato oramai fisso per gli appassionati della palla ovale, organizzato dall’associazione “Amici di Lorenzo”.

Il programma della manifestazione che si svolgerà sul nuovo campo di Centi Colella, prevede sabato 17 settembre dei match per le qualificazioni dalle ore 14, mentre domenica 18 dalle ore 11 si disputeranno le finali.

In entrambe le giornate ci sarà il tradizionale Terzo Tempo con DjSet e tanto divertimento.

Nella due giorni dedicata alle formazioni under 17 si sfideranno per contendersi l’ambito trofeo Polisportiva L’Aquila; REX; Benetton Rugby Treviso; S.S Lazio Rugby 1927; Unione Rugby Capitolina; Fiamme Oro Rugby; U.S. Primavera; U.S. Rugby Afragola.

Il Memorial Lorenzo Sebastiani nasce dalla volontà di parenti e amici di ricordare Lorenzo, per gli amici “Ciccio”, scomparso nella notte del sisma che il 6 aprile del 2009 ha colpito L’Aquila.

L’Associazione “Amici di Lorenzo”, promotrice dell’evento, ha creato un appuntamento annuale, per avvicinare appassionati e non allo sport del rugby, e ricordare Ciccio con il torneo a lui dedicato.

La manifestazione, che ha anche il patrocinio della Federazione italiana rugby si è evoluta sempre nel corso degli anni, interrotta un solo anno a causa delle restrizioni della pandemia, con tornei Seven, seniores, under 18 e under 17.