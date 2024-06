L’AQUILA NEL GOSSIP CON LE NOZZE DEL FIGLIO DI BRUNO VESPA E DEL GIUDICE IANNINI

L’AQUILA – L’Aquila al centro del gossip nazionale, sia pure indirettamente, dopo il matrimonio in Puglia di Alessandro Vespa, figlio del giornalista Rai Bruno Vespa e del giudice Augusta Iannini, ora in pensione, entrambi aquilani, con la giovane Isabella. (Foto Corriere di Lecce).

Il matrimonio è stato celebrato nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria, in provincia di Brindisi. La messa è stata officiata dal vescovo Vincenzo Pisanello.

Oltre 200 gli invitati al matrimonio, e tanti volti conosciuti della politica e non solo tra cui Maria Elena Boschi, ex ministro, Pierferdinando Casini, Angelino Alfano, ma anche Simonetta Matone, parlamentare e giudice in pensione spesso ospite della trasmissione Porta a Porta condotta da Vespa. Tra gli invitati anche anche la figlia di Al Bano, Romina Carrisi.

Alessandro Vespa, persona riservata, non ha seguito le orme del padre ma fa l’avvocato ad alto livello in un importante studio legale di Roma mentre suo fratello Federico è un affermato speaker radiofonico ed è spesso ospite anche di trasmissioni nelle televisioni.