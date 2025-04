L’AQUILA: NEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA LA PIZZA DI PASQUA CON IL MAIS NERO

L’AQUILA – Come preparare la pizza di Pasqua con il mais nero e conoscere questo particolare prodotto.

È previsto domani, 12 aprile, dalle 10 in poi – nel mercato di Campagna Amica dell’Aquila, in viale della croce Rossa 169 – il laboratorio dei prodotti a base di mais nero proposto dall’azienda agricola Dietro il monte di Luca Tarquini.

Nel mercato a chilometro zero degli agricoltori di Coldiretti – si legge in una nota – , grandi e piccini si cimenteranno nella preparazione del tradizionale dolce di Pasqua in una variante particolarissima: verrà usata la farina di mais nero recuperata e prodotta negli ultimi anni dall’azienda di Bazzano produttrice di cereali.

“Un nuovo appuntamento rivolto ai consumatori aquilani – dice Alfonso Raffaele, presidente di Coldiretti L’Aquila – i sabati al mercato di Campagna Amica stanno diventando un appuntamento fisso per fidelizzare la clientela ma anche per far conoscere le tipicità e le eccellenze locali”.