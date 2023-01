L’AQUILA: NEL POMERIGGIO NUOVO FURTO CON SCASSO NEL COFFEE SHOP IN CENTRO, “MI HANNO PRESO DI MIRA”

L’AQUILA – “Mi hanno preso di mira, non so più che fare”.

A distanza di poco più di dodici ore dal primo furto con scasso, Shiva Guerrieri è costretto, suo malgrado, a raccontare di un nuovo furto all’interno del suo Coffee Shop h24 in Piazza Palazzo, in pieno centro all’Aquila. Un altro furto, sempre nella notte, in un altro distributore sulla Statale 17.

E dopo l’allarme scattato questa mattina, una volta accertati i danni a seguito degli atti vandalici accaduti intorno alle 2.30, nel pomeriggio due malviventi si sono nuovamente introdotti nel locale di Guerrieri, aperto da circa un anno e mezzo.

Questa volta hanno arraffato altri prodotti dal distributore degli snack, con il vetro già in frantumi dopo il precedente episodio, e si sono scagliati con forza contro quello della canapa, con i conseguenti danni. Risparmiato solo il distributore del caffè.

Guerrieri, 28 anni, racconta: “Sono arrivato 5 minuti dopo, ho fatto appena in tempo a vederli fuggire dietro un vicolo. Ho allertato di nuovo la polizia ma ovviamente nel frattempo abbiamo perso le loro tracce. Al momento sappiamo che hanno agito in due, sia la scorsa notte che questo pomeriggio, e sono stranieri. Certo non possiamo dire se siano gli stessi soggetti”.

“Avevamo già subito atti di vandalismo, ma per questo accanimento non troviamo spiegazioni valide. Aspettiamo di riferire dettagli e circostanze nella denuncia che presenteremo domani, sia io che il titolare dell’altro locale sulla statale 17”.

Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del punto vendita che saranno al vaglio delle forze dell’ordine.

Ancora da quantificare l’entità dei danni, ma solo per riparare i distributori serviranno diverse migliaia di euro.

“Posso anche provvedere a riparare tutto ma chi mi assicura che non accadrà ancora? Hanno agito indisturbati due volte in poche ore, anche in pieno giorno. Non si può vivere così”, osserva evidentemente provato Guerrieri.