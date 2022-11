L’AQUILA: NEL WEEKEND PRIMA FIERA DEL DISCO AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE

L’AQUILA – Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2022, presso il Centro Commerciale L’Aquilone, in Via Giuseppe Saragat snc Nucleo Industriale di Pile – L’Aquila, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Con questo evento L’Aquila entra nel percorso che Ernyaldisko e Music Day Roma realizzano nelle maggiori città italiane offrendo ad ogni amante della musica un viaggio con culture e passioni musicali diverse e accontentando ogni gusto.

Con il nuovo brand “Il circo dei vinili” a L’Aquila saranno presenti espositori tra i più qualificati ed esperti, per eventi di valore come le presentazioni di libri, di dischi, di artisti emergenti e personaggi con una lunga carriera alle spalle, mostre e musica insieme ad una vasta scelta di musica in cd e vinile, proprio per venire incontro alle richieste particolari del pubblico di questa specifica fiera.

Solo alle fiere del disco si possono trovare venditori professionali che ascoltano musica da sempre, anche da 50 anni, con passione e orecchio critico allenato, che sanno dare consigli sui più vari generi musicali o far scoprire artisti di nicchia con una grossa anima, scoprire chitarristi che danno i brividi o bassisti e batteristi che sanno dare un groove unico alla musica. Un momento unico per accrescere la conoscenza e provare emozioni nuove con artisti virtuosi che hanno fatto la storia della musica.

Due giorni nei quali si potranno incontrare gli appassionati di musica e vinili, e diventare parte di una Community con cui condividere appuntamenti e contenuti! Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

La 1° Fiera del Disco de L’Aquila si terrà Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2022, presso il Centro Commerciale L’Aquilone, in Via Giuseppe Saragat, Località Pile L’Aquila con i seguenti orari sabato 26 e domenica 27 dalle ore 10:00 alle ore 21:00