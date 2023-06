L’AQUILA NELL’ARTE: TERMINATO IL PROGETTO PER LE ULTIME CLASSI DEL LICEO “COTUGNO”

L’AQUILA – Si è concluso il progetto “L’Aquila nell’Arte”, (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) delle classi terze, quarte e quinte dei licei annessi al Convitto “Domenico Cotugno”, con gli ultimi incontri del 6 e 7 giugno presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila.

L’iniziativa è nata per far conoscere agli studenti, in modo approfondito e organico, le realtà culturali e artistiche del territorio a cui appartengono. Tale esigenza si è resa necessaria osservando come i giovani studenti conoscano in modo preciso più le realtà europee ed extraeuropee che quelle in cui vivono ed in cui sono cresciuti.

L’operazione ha fornito dei risultati inaspettati, visto che sono stati più di 150 gli studenti che hanno partecipato. L’obiettivo principale di questo progetto è stato far conoscere e apprezzare la realtà artistica e storica locale, per meglio rapportarsi, così, a realtà artistico-culturali nazionali ed extranazionali. Per tale motivo, la scuola ha ricercato la collaborazione con vari Enti culturali della città (Musei, Fondazioni e Università), con un percorso di formazione ed orientamento che si svilupperà in tre anni e in cui si studierà, in maniera cronologica e organica, il patrimonio storico e artistico della città dell’Aquila. Ogni Ente culturale ha liberamente proposto argomenti, luoghi e temi di interesse storicoartistico, tenendo conto delle ore a disposizione distribuite in base proporzionale e di interesse.

I temi sono stati trattati all’interno degli spazi messi a disposizione dagli Enti partner e in luoghi cittadini di interesse archeologico, artistico, storico e culturale. Si ringrazia vivamente l’Archivio di Stato nella persona della direttrice Marta Vittorini; il Munda e l’archeologo e storico dell’arte Alessandro Delfino e la direttrice Federica Zalabra; il Maxxi L’Aquila, Federico Borzelli ed il direttore Bartolomeo Pietromarchi; l’Università dell’Aquila, dipartimento di Storia e di Storia dell’Arte, ed i professori Silvia Mantini, Cristiana Pasqualetti, Michele Maccherini, Alfonso Forgione, Francesco Maria Cifarelli, Luca Pezzuto, Giuseppe Di Natale; la Fondazione De Marchis, Barbara Olivieri e la direttrice Diana Di Bernardino; l’Accademia delle Belle Arti e i professori Gianluigi Bellucci, Carlo Nannicola e Daniel Tummolillo del laboratorio di incisione, Antonello Antico e Ludovico Matteo del laboratorio di scultura, Pierfrancesco Giordano e Danilo Balducci del laboratorio di fotografia. Tutti in vario modo e in maniera disinteressata e gratuita hanno collaborato a rendere il progetto interessante, creativo ed unico.