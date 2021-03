L’AQUILA, NEVE IN CITTA’ E DISAGI AL TRAFFICO: BIONDI, “NEVICATA NON ERA PREVISTA”

L’AQUILA – “Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa precipitazione. Un quarto d’ora dall’inizio della nevicata sono usciti 9 mezzi del Comune e 11 privati”.

Lo ha scritto in una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. La città si è infatti svegliata imbiancata, con la circolazione in tilt e cittadini inviperiti per il piano neve non scattato.

“Purtroppo la concomitanza con gli orari di punta del traffico mattutino stanno creando molti problemi e disagi alla popolazione. Stiamo cercando di ripristinare una condizione più agevole”, ha spiegato Biondi.

“Intanto, l’Enel ci ha comunicato che il maltempo ha causato alcuni guasti. Si stanno eseguendo le prime operazioni di ispezione e selezione”.

