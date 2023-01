L’AQUILA: NEVE NON RIMOSSA DAVANTI ALLE SCUOLE, PROTESTA L’UDS,”PERICOLI PER STUDENTI E PROFESSORI”

L’AQUILA – L’Unione degli studenti segnala disagi per la neve nel polo scolastico di Collesapone a L’Aquila.

“A riscontrare maggiori disagi”, dicono, “è stato sicuramente l’Itis Amedeo D’Aosta il cui ingresso, come testimoniano decine di video circolati in rete nelle ultime ore, era anticipato da una strada completamente ghiacciata che ha reso difficile è pericoloso il passaggio degli studenti e dei docenti, oltre che a rappresentare un pericolo anche per le automobili”.

“Non a caso sono state decine le auto a rimanere bloccate e molti gli studenti a scivolare sulla lastra di ghiaccio, riportando anche diversi traumi a livello fisico. A tal proposito sarebbero stati ben quattro gli interventi del 118, uno dei quali per una studentessa che cadendo avrebbe riportato un trauma cranico. Gli stessi paramedici, intervenuti per soccorrere gli studenti, hanno riscontrato non poche difficoltà a raggiungere l’ingresso dell’istituto, cadendo anche loro sulla strada ghiacciata all’esterno della sede”.

“Un fatto gravissimo che avviene, come già detto, dopo 3 giorni di chiusura a causa dell’allerta meteo. Riteniamo assurdo che nelle ore precedenti al rientro in classe il Comune non abbia pensato a mettere in sicurezza e a rendere praticabili strade percorse ogni mattina da centinaia di ragazzi che, al contrario, si sono ritrovati in una situazione di serio pericolo”.