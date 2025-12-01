L’AQUILA: NO OPPOSIZIONI A DPU DELL’EX ONPI, “NESSUNA RISPOSTA SU PRECARI, CDA E ALZHEIMER

L’AQUILA – “Il voto contrario delle opposizioni al DUP e al bilancio dell’Ex-Onpi è stato ampiamente motivato in Aula. Non si è trattato di un atto pregiudiziale, ma della conseguenza di un confronto serio che non ha trovato ascolto da parte della maggioranza di destra, nonostante il valore sociale enorme della struttura, nata con un’impronta di centrosinistra, con l’allora sindaco Antonio Centi, e alla quale teniamo profondamente”.

Lo hanno dichiarato in aula per l’opposizione Stefania Pezzopane, Simona Giannangeli e Paolo Romano, che denunciano come il piano assunzionale approvato non affronti in alcun modo la questione dei lavoratori precari e somministrati, impegnati da anni nella struttura con le stesse mansioni: “Abbiamo sollevato il tema più volte stamattina – sottolineano – ma nessuno ha ritenuto di rispondere. Per la destra questi lavoratori e lavoratrici essenziali non sono un problema. È facile stabilizzare quando lo Stato, grazie alle leggi volute dal centrosinistra, garantisce le risorse, com’è accaduto per la ricostruzione. Ma ora che non c’è un governo di centrosinistra che ti fa la legge di copertura nemmeno apri il confronto. Stabilizzare il personale è giusto e doveroso. Quando abbiamo governato abbiamo stabilizzato i precari della ricostruzione, anche con miei emendamenti: ora è il momento di risolvere la situazione dei precari dell’Ex-Onpi. Con l’invecchiamento della popolazione, quel lavoro non può essere definito “a termine”: la domanda cresce già e quelle professionalità vanno stabilizzate”.

“Abbiamo chiesto perché non sia stato ancora nominato il componente mancante del CdA, vacante da quando la consigliera Cococetta è entrata in Consiglio comunale. Anche su questo punto – aggiungono – nessuna risposta”.

Le consigliere Pezzopane e Giannangeli ed il consigliere Romano ricorda la cerimonia “simbolica” del 23 febbraio 2022, alla vigilia delle elezioni comunali: “Allora fu annunciata l’apertura del Centro Alzheimer entro 4-5 mesi. Da quel tempo ne sono passati molti di più e tutto è fermo. Abbiamo chiesto spiegazioni a Sindaco e Assessora: il Sindaco ha abbassato la testa senza rispondere, e l’Assessora non ha saputo dire nulla. Quella conferenza stampa, però, resta nella memoria degli aquilani come ennesimo esempio di propaganda politica”.

Ancora: “In Commissione lo abbiamo ascoltato e ha confermato ciò che denunciamo da anni: sulle politiche per gli over 65 siamo molto in ritardo. Eppure, i centri anziani non ricevono fondi da quando governa la giunta Biondi. Abbiamo proposto di colmare queste carenze, ma la maggioranza ha mostrato un atteggiamento chiuso, arrogante e privo di volontà di affrontare i nodi reali”.

“L’Ex-Onpi regge grazie a lavoratrici e lavoratori preziosi: meritano risposte, non silenzi. La struttura – concludono – si regge sul lavoro di persone che da anni garantiscono servizi indispensabili e che meritano risposte, stabilità e rispetto. La chiusura della destra in Consiglio oggi è il segno di una preoccupante mancanza di ascolto e di visione sulle politiche sociali della nostra città”.