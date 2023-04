L’AQUILA, NON C’E’ DUE SENZA TRE: TORNA IL SUMMER CAMP ARCOBALENO, OPEN DAY DOMENICA 23 APRILE

L’AQUILA – Dopo il grande successo delle prime due stagioni, a grande richiesta torna il “Summer Camp Arcobaleno “dell’Aquila, pronto a soddisfare le esigenze di tanti bambini e ragazzi.

Domenica 23 aprile dalle ore 16 alle 19, nella struttura polivalente in via Mausonia n.60, a Pianola, a pochi minuti dal centro storico del capoluogo abruzzese, sarà una giornata interamente dedicata all’Open Day per mostrare, spiegare e far provare tanti sport ed arti ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

L’Organico, ampliato fino a 30 tra tutor ed istruttori, promette un’estate di formazione a 360° e di divertimento, in quello che è diventato, al primo colpo, un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie del territorio.

Il campus aprirà ufficialmente lunedì 12 giugno e chiuderà l’8 settembre, con orari dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00. E da questa stagione, ci sarà spazio per bambini e ragazzi dai 4 ai sedici anni.

“La ‘formula’ che abbiamo scelto per il Summer Camp Arcobaleno – spiega Ornella Cerroni, docente di ruolo nelle scuole superiori e direttrice del Centro Danza Art Nouveau e dell’Asd l’Etoile – si è rivelata vincente e ci ha permesso di ripartire per il Terzo anno consecutivo con l’aggiunta di altri sport ed altre attività sia ludiche che culturali nel segno del divertimento, dell’apprendimento, della formazione e della crescita sia personale che collettiva dei nostri iscritti”.

Tra le novità dell’estate 2023, lezioni di skate con istruttore, un corso di fumettistica e teatro rispettivamente tenuti da Asia Lauri e Gemma Maria la Cecilia, docenti di alto profilo professionale che vanno ad aggiungersi ai corsi di musica, canto, danza classica, moderna e hip-hop, body e face painting, arrampicata, tennis, bike, calcio, pattinaggio, corso di cucina, inglese, break dance, baby yoga, Yoga e tantissime altre attività.

Collaborazione per una merenda sana e genuina con la celeberrima Gelateria “Duomo” del Maestro Gelatiere Francesco Dioletta. Il nuoto sarà curato dalla scuola Nuoto Pianeta Acqua, con la rinnovata convenzione con l’ottima Isadora Perrotti.

“Abbiamo ampliato la fascia di età – spiega ancora Cerroni – che quest’anno sarà dai quattro anni ai sedici anni. Un modo per andare ancora più incontro alle famiglie del nostro territorio”.

“Ma abbiamo anche aumentato il numero dei tutor e di istruttori che si occuperanno dei bambini e dei ragazzi e ampliato le aree verdi a disposizione per un totale di 6.000 metri quadrati di spazi al coperto e 30.000 metri quadrati di Area Esterna”, afferma il Maestro Giuseppe Lucente, direttore del Summer Camp Arcobaleno.

Tra le conferme dopo il successo della scorsa estate, quella dei pasti freschi, preparati al momento e serviti nella sala ristorante da personale qualificato e con cadenza settimanale, ci sarà nuovamente spazio per il tanto amato corso di cucina tenuto dallo chef.

“Siamo orgogliosi e felici di come la città e non solo stanno rispondendo alle proposte formative che proponiamo, un ringraziamento alla imprenditrice aquilana Marzia Frattale, dell’azienda Edilfrair, che ha dimostrato di saper e voler credere nei progetti di formazione e che non si tira mai indietro nel dare il suo supporto alle iniziative di crescita dei più giovani”, conclude Cerroni.