L’AQUILA: NON PAGA IL CONTO AL TASSISTA E AGGREDISCE I CARABINIERI, ARRESTATA 32ENNE

L’AQUILA – Dopo la corsa in taxi, non aveva intenzione di pagare il compenso dovuto come da tariffario apparso sul tassametro.

Una serata movimentata, quella di ieri al terminal bus di Collemaggio all’Aquila dove una 32enne, di origini straniere, pregiudicata, ha creato non pochi problemi a un tassista aquilano e ai carabinieri intervenuti.

Era stato proprio il tassista a richiedere l’intervento dei militari del nucleo radiomobile per risolvere il diverbio nato con la cliente intenzionata a non saldare il conto, di poche decine di euro, per la corsa sostenuta.

La donna, non soddisfatta, aveva anche aggredito il tassista con pugni e graffi. Stesso trattamento è stato, poi, riservato ai carabinieri giunti sul posto, che avevano chiesto chiarimenti sull’accaduto.

L’aggressione, fisica e verbale nei confronti dei militari dell’Arma, le è costato, però, l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato comunicato al pm di turno alla procura della Repubblica dell’Aquila, che ha disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della caserma prima dell’udienza di convalida davanti al gip dello stesso Tribunale.