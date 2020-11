L’AQUILA: NON RISPETTA NORME ANTI-COVID, MULTA E NEGOZIO CHIUSO

L’AQUILA – Nel corso dell’accertamento è stato riscontrato che nel suo negozio di bigiotteria, cover per smartphone e oggettistica varia, non aveva adottato alcuna prescrizione: a finire nei guai un commerciante bengalese del centro storico dell’Aquila controllato dai carabinieri e risultato inadempiente rispetto alle norme anti-covid dettate dal governo.

All’ingresso e all’interno del negozio, secondo quanto rilevato dai carabinieri, spiega Il Centro, non c’erano flaconi di gel igienizzante, così come erano del tutto assenti cartelli e avvisi sul comportamento richiesto alla clientela per garantire distanziamento e l’uso di mascherine e altri dispositivi di protezione. Il negoziante, dunque, dovrà pagare una multa di 400 euro e tenere chiusa la propria attività per due giorni.

