L’AQUILA – Non serve esibire l’autorizzazione quando si parcheggia la macchina negli spazi riservati della Ztl dell’Aquila.

Il giudice, infatti, ha annullato una multa che la polizia municipale aveva elevato all’avvocato Riccardo Lopardi il quale “sostava negli spazi riservati ai residenti senza averne titolo” in via Sallustio.

Lopardi, a quel punto, ha fatto l’avvocato di se stesso chiedendo ai vigili urbani di annullare la contravvenzione sulla scorta di vari motivi: già in una sentenza del 2004 un giudice aveva affermato che non fosse necessario esporre il permesso. Inoltre il permesso era ben visibile dentro la macchina ma non sul parabrezza.

Il comando dei vigili urbani replicò esponendo che il titolo autorizzativo deve essere esposto ben visibile sul parabrezza.

Di fronte al granitico convincimento della polizia urbana è stato presentato ricorso al giudice sulla scorta di questi motivi: la Cassazione sostiene che per evitare le multe basta avere il titolo anche se non visibile e poi, in epoca informatica, basta un clic per accertare la presenza del permesso; il provvedimento va disapplicato in quanto in conflitto con il Codice della strada; la presenza del permesso a 30 centimetri dal parabrezza, quindi sul sedile a fianco del conducente realizza, l’obbligo dell’ostensione che comunque non è necessaria.

Nella causa il Comune si è costituito parte civile. Nella motivazione della sentenza che ha accolto l’opposizione del legale, depositata pochi giorni fa il giudice di pace Sonia Lustri dice, “che nessuna norma obbliga il titolare di un permesso di sosta stalli residenti di esporre l’autorizzazione. Avendo il ricorrente dimostrato di esserne in possesso al momento dell’accertamento ne discende la illegittimità del provvedimento impugnato”.

L’argomento trattato consente di fare una breve disamina sulla multe pagate dagli aquilani nei primi 4 mesi del 2023.

Finora sono state accertate 2.374 violazioni per un importo di circa 243mila euro. Dato che, se confermato mediamente nei prossimi mesi, non permetterebbe di raggiungere la cifra di 950 mila euro di multe prefissato dal Comune a fine anno. Ma è ancora presto per fare certe valutazioni. Il dato delle multe finora inflitte lo si conosce perché la polizia municipale ha di recente interrogato il software in dotazione al Comando.

