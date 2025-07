L’AQUILA: NON SOLO FORBICI E COLORI, ANCHE TEAM BUILDING ALLA PARRUCCHIERI ACADEMY

L’AQUILA – “Costruire un professionista oggi significa formare anche la persona: lavorare in team, rispettarsi, comunicare, sono competenze fondamentali nei saloni moderni”.

Per questo, spiega Alessandro Conversi, “I Parrucchieri Academy” dell’Aquila “investe anche nella formazione umana, nella collaborazione e nella crescita personale, in un settore dove le competenze tecniche sono fondamentali, ma non più sufficienti”.

“Un approccio formativo – spiega il titolare e fondatore dell’Accademy – che si traduce anche in esperienze fuori dall’aula, come la tradizionale gita di fine anno, appuntamento fisso del mese di giugno che coinvolge tutti gli studenti dei diversi livelli. Quest’anno la meta è stata una delle meraviglie naturali d’Abruzzo: le Grotte di Stiffe, seguita da una giornata all’aria aperta tra condivisione e spirito di squadra”.

Fondata nel 2008, l’Academy ha formato oltre 130 studenti, molti dei quali oggi lavorano nel settore: 26 hanno aperto un proprio salone, 2 lavorano in affitto poltrona, 51 sono impiegati come dipendenti.

Il percorso, articolato su tre anni di formazione per due giorni a settimana (lunedì e martedì), è progettato per consentire agli studenti di lavorare nel frattempo e applicare da subito quanto appreso. Il diploma finale è il NVQ Level 3 in Hairdressing, rilasciato dal prestigioso ente britannico VTCT (Vocational Training Charitable Trust), riconosciuto a livello mondiale.

L’Academy si attiene agli standard Habia del Regno Unito, con un’offerta che alterna lezioni teoriche, pratica su testine e modelli reali, attività step-by-step e verifiche.

“Quello che costruiamo – continua Conversi – è un ambiente dove si cresce come tecnici e come persone. Giornate come queste, fuori dalla routine, cementano il gruppo e preparano al mondo reale, dove il lavoro si fa in squadra”.

Un altro tassello di una scuola che, dall’Aquila, forma professionisti riconosciuti in tutto il mondo, ma soprattutto capaci di stare nel mondo.

Per informazioni sul percorso formativo:

www.iparrucchieriacademy.it