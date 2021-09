L’AQUILA, NOTTE BIANCA DELLA SCIENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL TORRIONE

L’AQUILA – La scuola primaria del Torrione dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri organizza persabato prossimo 25 settembre la “Notte bianca della scienza”.

Si tratta di una serie di laboratori in presenza che partiranno dalle ore 19 e andranno avanti fino a mezzanotte. I laboratori sono aperti a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di ogni scuola dell’Aquila e saranno allestiti nel giardino della scuola Primaria del Torrione in via Alcide de Gasperi.

I bambini e i ragazzi a piccoli gruppi, nel rispetto della sicurezza e del protocollo Covid, saranno accompagnati in un percorso laboratoriale a tema scientifico della durata di 50 minuticirca che si ripeteràciclicamente per l’intera serata. Per informazioni, si può chiamare il numero di telefono 0862.414304.