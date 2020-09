L’AQUILA: NOTTE DEI RICERCATORI, SOSPENSIONE CANTIERI IN PARTE CENTRO STORICO

L’AQUILA – In occasione della “Notte dei ricercatori” è stata disposta con ordinanza del sindaco l’interruzione dell’attività di tutti i cantieri, sia pubblici che privati, in parte del centro storico dell’Aquila dalle 12.30 del 25 settembre fino a tutto il 26 settembre.

La sospensione riguarda i cantieri che si trovano lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II e piazzetta delle Acacie.

Il provvedimento, pubblicato nell’area Amministrazione trasparente del sito internet del Comune a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_458026_725_1.html , è stato adottato per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza nonché per la prevenzione “ed eliminazione di pericolo alla pubblica incolumità”.

