L’AQUILA – Consiglio comunale straordinario all’Aquila, oggi pomeriggio, per discutere della tormentata vicenda dei Nuclei di cure primarie in un territorio in cui da giorni va avanti la protesta di cittadini, sindacati e forze politiche, che hanno anche occupato la sede della Direzione Asl in via Saragat, chiedendo che vengano rimpiazzati i medici in pensione.

L’ordine del giorno delle opposizioni impegna il sindaco e la giunta “ad agire istituzionalmente presso Regione Abruzzo e direzione strategica Asl 1 al fine di predisporre un piano, da trasmettere al più presto al Consiglio comunale, circa le iniziative che ritiene debbano essere avviate alla luce di quanto previsto per la sanità nel Pnrr, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione della medicina territoriale; richiedere la pubblicazione dei bandi di concorso per figure di ruolo e non facenti funzione, la previsione delle date dell’espletamento di quelli eventualmente banditi e la stabilizzazione dei precari; rivedere la ripartizione dei finanziamenti per l’edilizia sanitaria, investendo finalmente le risorse per l’adeguamento sismico e per l’efficientamento energetico del San Salvatore; risolvere definitivamente il problema relativo i Nuclei di Cure Primarie, rivedere la scelta incomprensibile di collocare la Casa di comunità all’interno del del San Salvatore; procedere alla stabilizzazione del personale precario della Asl 1 e predisporre una relazione dettagliata da trasmettere al Consiglio comunale circa le conseguenza dell’attacco hacker”.

Intanto le forze sindacali che guidano la mobilitazione annunciano: “Porteremo le nostre ragioni all’attenzione del ministro della Salute Orazio Schillaci, in visita all’Aquila martedì 27”.

Il ministro arriverà domani alle 9.30 all’ospedale ‘San Salvatore’, dov’è prevista una visita dei locali. Alle ore 11 il ministro parteciperà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università.