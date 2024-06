L’AQUILA: NUOVA APERTURA DEL BANDO PER CONTRIBUTI ACQUISTO AUTO ELETTRICHE

L’AQUILA – A seguito del grande successo riscontrato dalla precedente edizione, l’Amministrazione Comunale ha stanziato ulteriori 500.000 euro nell’ambito del Programma Restart e, con la Delibera di Giunta n.244 del 7 giugno 2024, ha confermato il rinnovo dell’incentivo anche per il 2024 e la riapertura del relativo bando per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto di auto elettriche.

Il nuovo bando con la relativa modulistica è disponibile online nella sezione “La Città Ecologica” del sito istituzionale e nella sezione “Mobilità Elettrica” del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). All’interno dei portali sono specificati i criteri di assegnazione, le modalità di presentazione della domanda e le condizioni per beneficiare del contributo, applicabili anche per preventivi, ordinativi e acquisti di vetture effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese, inclusi artigiani, e i professionisti con sede legale all’Aquila, oltre ai cittadini residenti nel territorio comunale.

I beneficiari riceveranno un contributo a fondo perduto pari al 30% del costo totale della vettura elettrica, fino a un massimo di 8.000 euro per i titolari di partita IVA e fino a 4.000 euro per i privati cittadini. I privati hanno inoltre diritto all’ecobonus statale.

Si precisa che il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi da soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione dell’ecobonus statale per l’acquisto e la rottamazione.

Per ulteriori dettagli e per presentare la domanda, consultare i documenti disponibili ai seguenti link:

• Sito PUMS

• Sito Istituzionale