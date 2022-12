L’AQUILA: NUOVA PAVIMENTAZIONE, ISTITUITA AREA PEDONALE IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Proseguendo con la graduale pedonalizzazione del centro storico dell’Aquila, la giunta comunale dell’Aquila ha approvato questa mattina una deliberazione con la quale viene istituita la nuova area pedonale urbana, denominata ‘APU Corso Largo’. 4

Lo rende noto l’assessore alla viabilità e alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella.

“Il tratto di Corso Vittorio Emanuele è quello compreso tra Piazza Duomo ed i Quattro Cantoni, (Corso Principe Umberto) – ha spiegato l’assessore Cucchiarella – ovvero quello interessato dalla nuova pavimentazione che l’amministrazione si appresta ad inaugurare questo pomeriggio. Sarà quindi un’area ad uso esclusivo dei pedoni, seppure con le eccezioni dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine e di quelli Ama e Asm per il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti”.

Cucchiarella ha inoltre precisato che verranno pedonalizzate “le strade che confluiscono sul tratto di Corso Vittorio Emanuele interessato, ovvero via Sallustio (parte alta, tratto via Patini e corso Vittorio Emanuele), via Tre Marie (da via Patini) e via Fabio Cannella. Questo è un atto che va a tutela sia del traffico pedonale che del fondo appena riqualificato, e punta a dare un segnale di quello che sarà nel prossimo futuro la qualità del centro storico cittadino”.