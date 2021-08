L’AQUILA, NUOVE DIVISE PER GLI OPERATORI DELL’INFO POINT

L’AQUILA – Nuove divise per addette e addetti degli info point del Comune dell’Aquila, gestiti dal Centro Turistico del Gran Sasso.

Sulle t-shirt, realizzate da una ditta aquilana, sono raffigurate la Fontana Luminosa stilizzata, con i simboli dei quarti storici dell’Aquila, mentre sulle maniche sono serigrafate lo stemma civico del capoluogo d’Abruzzo e la “i” che identifica che l’attività di accoglienza e di informazione turistica è riconosciuto dalla Regione come Iat.

“Un modo significativo per rendere ancora più gradevole il servizio, anche sotto il profilo estetico, servizio anche quest’anno utilizzato ogni giorno da centinaia di turisti, sia nella sede in piazza Battaglione degli Alpini che in quella di Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso”, si legge in una nota.

Nelle foto, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, che indossano la t-shirt insieme con alcune delle operatrici dell’Info Point.