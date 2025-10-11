L’AQUILA: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO, HEXA CREDIT CARE CERCA OPERATORI TELEFONICI

L’AQUILA – Nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale: Hexa Credit Care cerca all’Aquila operatori telefonici outbound dedicati al recupero crediti.

L’azienda, leader da oltre 20 anni nella gestione del credito e nel customer care, ha sede nel Tecnopolo d’Abruzzo, strada statale 17, nel capoluogo regionale. Una realtà che all’Aquila dà già lavoro a oltre 150 persone.

“Cerchiamo persone determinate, orientate al raggiungimento degli obiettivi, con spiccate doti comunicative e relazionali, gradita una esperienza pregressa nel recupero crediti o in attività di call center outbound”, spiega Fabio Montagliani, responsabile della sede.

“Dopo un percorso formativo iniziale – aggiunge – si entra subito a far parte del team dedicato al recupero crediti outbound, occupandosi di contatto telefonico con clienti per il sollecito di fatture insolute, gestione di piani di rientro personalizzati, monitoraggio delle scadenze di pagamento”.

Requisiti mimini richiesti: diploma; ottima padronanza del PC in modalità multitasking e buona conoscenza del pacchetto MS Office; capacità di comunicazione chiara ed efficace, anche via e-mail; preferibile pregressa esperienza come operatore telefonico o in ruoli analoghi nell’ambito outbound/settore recupero crediti.

L’azienda offre formazione strutturata, Onboarding e training on the job con supporto dedicato; contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) iniziale di almeno 6 mesi; pacchetto welfare HEXACREDITCARE (Assistenza sanitaria integrativa, welfare e supporto al reddito e sistema di convenzioni Corporate Benefits); reali opportunità di crescita professionale in un’azienda solida e in espansione; ampio parcheggio presso la sede.

Operatività presso la sede dell’Aquila con possibilità di lavorare in modalità ibrida.

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, di tutte le età e nazionalità, in conformità con le normative vigenti (L. n. 903/77, L. n. 125/91, D. Lgs. n. 215/03 e n. 216/03).

Inviare le candidature a: recruitingaq@hexacreditcare.com