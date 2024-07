L’AQUILA: NUOVI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E SETTORI COMUNALI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha a disposizione sei nuovi mezzi a basso consumo e con ridottissimo impatto ambientale.

“Tre macchine ibride – spiegano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella – sono state destinate alla Polizia municipale e altri tre veicoli andranno a servizio di altri settori comunali. L’obiettivo principale è stato quello di eliminare le vetture più vetuste ed inquinanti, con alti costi di gestione per le riparazioni e ormai arrivate a fine vita, che sono state sostituite con auto piccole, a bassi consumi e ad impatto minimo per l’ambiente”.

Alla presentazione, fuori la basilica di Basilica di Collemaggio, sono intervenuti una rappresentanza dell’ufficio Autoparco e della Polizia municipale.

“Vedremo circolare sul territorio comunale – aggiungono Biondi e Cucchiarella – nuove auto della Polizia municipale, con una serigrafia diversa da quelle già in dotazione al corpo. Infatti, in ottemperanza al nuovo regolamento regionale, tutte le auto della polizia locale abruzzese avranno una nuova livrea con i colori istituzionali della Regione Abruzzo. Intendiamo ringraziare gli uffici e quanti si sono adoperati per raggiungere questo significativo risultato, che dà lustro alla Municipalità”.