L’AQUILA: NUOVI SUPERMERCATI TIGRE AL POSTO DI MAXI FUTURA, BAGNO DI FOLLA PER L’APERTURA

L’AQUILA – Bagno di folla oggi all’Aquila per l’apertura dei nuovi supermercati Tigre, in Via del Beato Cesidio e in Via Colagrande, entrambi al posto dei due punti vendita Maxi Futura.

Tanta gente, tra vecchi e nuovi clienti, ha affollato e continua ad affollare i due negozi da questa mattina,

Si tratta di un “passaggio” reso possibile dal sodalizio tra il gruppo Fioravanti e il gruppo Gabrielli. Fioravanti resterà comunque proprietario del supermercato Maxi Futura a Sassa Scalo, sulla strada statale 17.

Confermati tutti i dipendenti dei due punti vendita, una quarantina in tutto.

Il marchio Tigre campeggerà dunque in altri punti vendita, tra cui ben tre nel raggio di una manciata di chilometri: Via del Beato Cesidio, nel centro commerciale all’Aquila sulla ss 17 (a pochi metri dall’ingresso autostradale) e in Via Carlo Confalonieri. (red.)