L’AQUILA, NUOVO CENTRO COMMERCIALE A SAN SISTO: SUPERMERCATO, RISTORANTE, FARMACIA E NEGOZIO

L’AQUILA – Un supermercato, una farmacia, un negozio del settore dell’igiene personale e della pulizia della casa e un ristorante.

Sarebbero queste le attività che dovrebbero aprire all’interno del centro commerciale in costruzione all’Aquila, in via Carlo Confalonieri, zona San Sisto, a due passi dal Castello Rivera e dalla chiesa di San Sisto, su un terreno proprio della nobile famiglia aquilana dei Rivera.

Da quanto appreso da AbruzzoWeb, il centro commerciale ospiterà un supermercato Oasi, del gruppo Gabrielli, la farmacia Pulcini, che lascerebbe quindi il container aperto, sempre in via Carlo Confalonieri, a causa del terremoto del 6 aprile 2009, un negozio della catena Acqua & Sapone e un ristorante.

Il terreno su cui sta sorgendo la struttura, comprensiva di parcheggi per le auto, è di circa 5 mila metri quadrati.

