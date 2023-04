L’AQUILA – “Il Circolo Tennis ‘Peppe Verna’ cambia il suo direttivo ma mai cambierà la direzione intrapresa in questi anni: costruire in città una comunità sportiva forte e soprattutto inclusiva. Lascio la carica di presidente e la carica sociale, ma non lascio la carica di socio del Circolo, assumendo l’impegno morale e concreto di non far mancare negli anni futuri ogni forma di supporto e sostegno”.

A renderlo noto è il presidente uscente Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale Pd, eletto all’unanimità alla guida della struttura a maggio 2021 e , ancora prima, a marzo 2019.

Risultano eletti nel nuovo Direttivo: Giuliana Martinelli, Alessia Rossi, Roberto De Masi, Matteo Del Giudice, Ignazio Chiaramonte, Giovanni Bravi, Daniele Proietti.

Lunedì 24 aprile, nella riunione del primo direttivo, sarà eletto il nuovo presidente che guiderà il Circolo per i prossimi due anni.

Lo storico circolo “Peppe Verna” ha festeggiato i 90 anni a settembre 2021 con un taglio del nastro per l’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della struttura di Viale Ovidio.

“Gli ultimi quattro anni della mia presidenza – spiega in una nota – sono stati anni a dir poco imprevedibili: il Covid e le restrizioni successive, la guerra in Ucraina con il rincaro conseguente dei costi della vita avrebbero minato la serenità di qualunque comunità sportiva. Quella del Peppe Verna ha invece continuato eroicamente il suo lavoro e io sono onorato di averlo guidata per ben due mandati, forte del direttivo eletto, dei Soci, dei maestri della scuola tennis e degli operai, tutte figure eccezionali che si sono messe a disposizione senza mai risparmiare energie: mai, in questi anni ho sottovalutato la loro presenza decennale e costante all’interno della squadra, poiché spesso hanno sottratto il tempo alle loro famiglie per dedicarlo alla comunità”.

“Portiamo a casa risultati di cui andare fieri – osserva Pietrucci – come l’ultimazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e quella dei lavori della palestra grazie ai 200mila euro di fondi del PNRR; l’ammodernamento degli impianti, l’acquisto di nuovi arredi ottenuti grazie a una sponsorizzazione, la doverosa sostituzione del pallone e della caldaia del campo 4, l’acquisto di un nuovo macchinario per la manutenzione dei campi”;

E ancora: “la riqualificazione dell’area del minitennis grazie al contributo della fondazione Carispaq, il rifacimento del sito internet che ci ha regalato un’immagine più fresca, accessibile e rinnovata, l’organizzazione della celebrazione del novantenario del CT, un momento di grande apertura e prestigio con personalità del mondo dello sport come soci onorari; la manutenzione e la messa in sicurezza parziale del patrimonio arboreo, i fari di illuminazione ai campi 2 e 3, lo smaltimento di tonnellate di materiale abbondato per il quale ringrazio ASM; il contributo di 200mila euro per far fronte al dissesto idrogeologico, ottenuti grazie ai rapporti buoni e corretti con l’amministrazione comunale e con la Regione Abruzzo; la partecipazione a bandi e avvisi pubblici che consentiranno di far entrare nelle casse del circolo decine e decine di migliaia di euro a fondo perduto e, grazie alla generosità di diversi sponsor, si è potuto far fronte ai costi energetici e migliorare l’offerta dei servizi all’interno della struttura. Per non parlare dei successi ottenuti con il precedente direttivo, tra i quali annovero l’aver restituito nella fruizione del Circolo del campo 6, l’organizzazione dei tornei Internazionali e l’acquisto del Pallone del campo internazionale”.

“Abbiamo il compito e lo ha senza dubbio chi verrà dopo di me, di continuare e migliorare la strada percorsa insieme per ribadire la storia prestigiosa del Circolo e proporre ai Soci e ai cittadini una visione gestionale e sportiva moderna e tenace nella tradizione di una storia sportiva aquilana e abruzzese di cui siamo testimoni e protagonisti da oltre novant’anni. Sono risultati e successi del nostro team, dei nostri Soci, dei dipendenti, dei ragazzi, dei maestri, degli operai, quindi della città dell’Aquila”, chiosa Pietrucci.