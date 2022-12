L’AQUILA: NUOVO LIBRO DI LORENZO PACE, UN SAGGIO DI 95 PAGINE PER CHI SI OCCUPA DI CUCINA

L’AQUILA – In libreria il nuovo lavoro del “cuoco di campagna” – come ama definirsi – Lorenzo Pace, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, già autore di tre opere precedenti e cofondatore dell’Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra, che questa volta torna con un saggio di 95 pagine, uno strumento utile a tutti coloro che praticano già l’attività di cuoco o ristoratore e per chi prevede di intraprendere la carriera.

Il Cuoco Contemporaneo. I concetti, il menu, l’impiattamento edito da D’Abruzzo Edizioni Menabò, è un libro sistematico, didattico, che esplica concetti di cucina attraverso la ricostruzione storica e filologica della cucina italiana e non solo, della figura del cuoco e dell’evoluzione tecnologica degli attrezzi di cucina. La prefazione è curata dal tristellato Niko Romito.