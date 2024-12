L’AQUILA: NUOVO MERCATO COPERTO DAL 7 DICEMBRE, ECCELLENZE DEL TERRITORIO CON “CAMPAGNA AMICA”

L’AQUILA – All’Aquila arriva il mercato coperto di Campagna Amica con gli agricoltori e le migliori eccellenze abruzzesi.

La nuova struttura, destinata alle imprese aderenti a Coldiretti, si trova in Via della Croce Rossa 169 e verrà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 10.30 dai presidenti di Coldiretti L’Aquila Raffaele Alfonso e dell’associazione Agrimercato d’Abruzzo Giuseppe Scorrano, alla presenza del direttore di Coldiretti L’Aquila Domenico Roselli nonché del direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo.

A tagliare il nastro, insieme all’assessore comunale Fabrizio Taranta, sarà il direttore della Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli.

“Una apertura importante per valorizzare la città capoluogo di regione e, nello stesso tempo, richiamare l’attenzione sulle tante eccellenze agroalimentari della provincia aquilana e dell’intero Abruzzo – spiega il presidente di Coldiretti L’Aquila Alfonso Raffaele – siamo orgogliosi di questa importante tappa arricchita da una presenza variegata di produttori e di eccellenze prestigiose”.

Il mercato di Campagna Amica dell’Aquila sarà aperto dal giovedì al sabato dalle 8 alle 18.

Ad accogliere i consumatori saranno ben 9 agricoltori, che proporranno, ognuno nel proprio stand, i prodotti aziendali garantendo la presenza dell’intero paniere agroalimentare sotto l’organizzazione di Jacopo Di Battista, coordinatore regionale di Campagna Amica, e di Giuseppe Ciciotti, coordinatore provinciale.

“Al mercato aquilano – aggiunge il presidente dell’Agrimercato d’Abruzzo Giuseppe Scorrano – sarà inoltre possibile trovare anche i cesti di Natale dedicati alle diverse attrazioni della città, rappresentano un regalo sostenibile, buono, sano e a filiera corta”.

“Un ulteriore tassello nella valorizzazione delle eccellenze locali – aggiunge il direttore di Coldiretti L’Aquila Domenico Roselli – il mercato del capoluogo sarà un luogo di compravendita ma anche una struttura in cui realizzare iniziative ed eventi per la valorizzazione del made in Italy agroalimentare”.

Queste le aziende agricole che faranno parte del mercato e venderanno direttamente i propri prodotti:

Azienda agricola “Dietro il monte”: mais nero, farine pasta secca, legumi, birra agricola, carne avicunicola, snack al mais nero, ferratelle e dolci tipici, uova, salumi e formaggi.

Azienda agricola Il buon russo: agrumi bio, succhi di frutta, marmellate di agrumi, ortofrutta

Azienda agricola La mascionara di Campotosto: formaggi, salumi, carni fresche e uova

Azienda agricola Filo di Arianna: pizza in teglia, pane, dolci tipici e gastronomia

Azienda agricola la casa del tartufo: tartufo fresco, conserve di tartufo

Azienda agricola I sapori della terra: legumi e farine, pasta secca, farro, miele

Azienda agricola oleificio Ottaviani: olio evo, conserve vegetali, confetture

Aienda agricola Vigna di more: vini e spumanti

Azienda agricola Vivaio di Leoni Irene: piante e fiori