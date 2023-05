L’AQUILA: NUOVO RISTORANTE SPAPIZAR IN VIA SALLUSTIO, APERTURA A FINE MESE, AVRA’ 150 POSTI

L’AQUILA – Dovrebbe aprire a fine mese il ristorante Spapizar in via Sallustio a L’Aquila, nel nuovo locale di circa 300 metri quadrati, che prima del terremoto del 2009 ospitava i Magazzini “Oddi”, grande e storico negozio di articoli da regalo.

ll ritardo dell’apertura, annunciato inizialmente entro aprile, è legato ad alcuni problemi imprevisti nell’intervento di ristrutturazione e nelle procedure autorizzative. Da quanto si è appreso da fonti interne al gruppo dell’imprenditore aquilano Roberto Tomei, il locale che si che si chiamerà “Spapizar”, al pari dello storico ristorante sulla strada statale 80, e avrà circa 150 posti e non proporrà pizza.

Tomei è già titolare dell’hotel La compagnia del viaggiatore, dello storico ristorante Spapizar sulla strada statale 80, e del My suite, albergo alle porte della città, poco distante dal casello dell’Aquila ovest, rilevato dalla famiglia Quaianni e che dispone di 54 camere, ristorante, bar e due sale riunioni. Il My suite, con la proprietà di Quaianni si chiamava hotel Amiternum ed è stato ceduto al gruppo Tomei per 2,3 milioni di euro. Le attività imprenditoriali di Tomei danno già lavoro a un’ottantina di persone. A cui ora si aggiungeranno oltre dieci assunti, per gestire il nuovo ristorante.