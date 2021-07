L’AQUILA, NUOVO SERVIZIO GUIDE TURISTICHE: VISITE A MUNDA E 99 CANNELLE

L’AQUILA – Le guide turistiche abilitate, grazie alla collaborazione tra il Museo Nazionale d’Abruzzo e l’assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila con la partecipazione delle guide turistiche, stanno offrendo quest’anno un servizio di particolare interesse, abbinando la visita al Museo Nazionale d’Abruzzo a quella della vicina Fontana delle 99 Cannelle a Borgo Rivera.

“Profonda soddisfazione” è stata espressa per questa iniziativa dall’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio. “Un ringraziamento particolare va alla direttrice del MuNDA, Maria Grazia Filetici, per aver dato l’assenso affinché le guide turistiche potessero proporre questo nuovo pacchetto. Pagando un’unica tariffa alla guida – ed il biglietto di ingresso al Museo – tutti i giorni, a partire dalle 18, escluso il lunedì, i turisti potranno essere accompagnati all’interno del Museo dalle guide che potranno descrivere la ricchezza della collezione di opere esposte di grande importanza nel panorama storico artistico e culturale abruzzese, per poi ammirare la bellissima Fontana delle 99 Cannelle”.

“Anche quest’anno – ha spiegato Aquilio – guide abilitate e Comune sono impegnate per offrire un servizio di assistenza ai turisti razionale ed organizzato. Le visite infatti si prenotano presso l’Info Point Iat del Comune, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, che si trova a piazza Battaglione degli Alpini. I percorsi proposti dalle guide vanno da itinerari all’interno della città antica a quelli attraverso i castelli e le bellezze del circondario. Ora il Museo Nazionale d’Abruzzo, con le parole della direttrice Filetici, partecipa a questa importante proposta con le opere che narrano itinerari legati alla città, alla sua storia ed ai suoi territori, completando la conoscenza del patrimonio abruzzese nel quale il nuovo itinerario, MuNDA-99 Cannelle” offrirà ulteriori contributi di bellezza ed interesse.

“Prosegue il potenziamento dell’attività di sostegno al turismo e all’accoglienza del Comune – ha detto ancora l’assessore Aquilio – con l’obiettivo di consolidare i dati del 2020, che hanno fotografato una presenza nel territorio in forte crescita e in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, compromesso a causa dell’epidemia da covid 19. Tra le operazioni in corso quest’anno, l’aggiornamento e la ristampa di di 15mila guide su città e territorio in italiano e inglese (pienamente disponibili), il potenziamento del sito internet dedicato quilaquila.it con la creazione di un’app e la diffusione delle sue informazioni anche attraverso i tre totem che si trovano in città per le comunicazioni di protezione civile, la riproposizione del video promozionale in 47 tra le maggiori stazioni e stazioni di servizio autostradali del centro nord e il pieno funzionamento del secondo info point di Fonte Cerreto, che sta riscontrando interesse”.

Per prenotare le visite con le guide turistiche e avere tutte le informazioni necessarie su orari e dettagli dei percorsi, occorre contattare l’info point ai recapiti 0862.1910737 o 334.1678107. Le visite a MuNDA e 99 Cannelle vanno prenotate entro le 17.30.

Il costo del biglietto Museo Nazionale d’Abruzzo Ministero della Cultura è il seguente:

Da 0 a 18 anni ingresso gratuito

Da 18 a 25 anni € 2,00

Biglietto intero € 4,00