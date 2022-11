L’AQUILA, OBIETTIVO “ZERO CARIE”: OPEN DAY CON LABORATORIO PER BAMBINI ALLA CLINICA DENTALE DANIELE

L’AQUILA – Per l’ obiettivo “zero carie” arriva anche Babbo Natale.

La Clinica Dentale Daniele, tra gli studi dentistici più antichi dell’Aquila, in via Colle Pretara 35, lancia il secondo appuntamento dell’iniziativa “1H É PER SEMPRE”: un open day gratuito dedicato ai più piccoli che si terrà sabato 17 dicembre e si suddividerà in 6 gruppi da un’ora ciascuno, dalle 9.30 alle 17.30.

L’obiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i bambini in modo ludico, creativo e divertente al concetto di igiene orale e, più in generale, di salute dentale. Con giochi, favole e disegni i bambini vengono guidati all’apprendimento della Salute della Bocca.

Per l’occasione nella clinica arriverà anche Babbo Natale per salutare i bambini e augurare loro buone feste.

Per prenotare il turno contattare il numero: 333 7696075