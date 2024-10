L’AQUILA: ODG DEL PD PER INTITOLARE I NOVE PLESSI DELL’ISTITUTO “RODARI” AI NOVE MARTIRI

L’AQUILA – “Il Dirigente Scolastico Marcello Masci ha inviato alcuni giorni fa una nota al Sindaco dell’Aquila, alla Giunta e a tutti i consiglieri comunali, chiedendo che venga approvata la proposta, peraltro deliberata da tutto il Consiglio d’Istituto, di intitolare i nove plessi dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” ai Nove Martiri dell’Aquila. Ritenendo la proposta di grande valore, presenteremo un Ordine del giorno per impegnare Sindaco e Giunta a dare seguito alla richiesta”.

Lo dichiara Stefano Albano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale.

L’Istituto comprensivo “Gianni Rodari” è composto infatti di 9 edifici, ognuno dei quali oggi viene identificato in maniera piuttosto anonima con il nome della località in cui si trova: Plesso di San Benedetto di Bagno, Musp n. 5 di Pianola, Plesso di Roio, Plesso di Pagliare di Sassa, Musp n.6 (Muspino) di Sassa, Musp n. 7 (Muspone) di Sassa, Plesso di Preturo (Primaria), Plesso di Preturo (Infanzia), Direzione (Sassa), per un totale di 9 scuole.

“Nove ragazzi – scrive Masci nella lettera inviata a Prefetto, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale – che hanno pagato con la vita il desiderio della libertà, siamo convinti che siano l’esempio più giusto per trasmettere alle nuove generazioni i valori che la Nostra Costituzione ci impone; il nome di quei 9 ragazzi sarà l’incarnazione per tutti noi di valori positivi, più che mai necessari oggi in un mondo dove tali valori stanno sbiadendo con il rischio di dissolversi in un nichilismo devastante”.

“Condividiamo pienamente le motivazioni sopra riportate, ma soprattutto riteniamo l’iniziativa meritoria, in particolare per l’apporto educativo e per il contributo al mantenimento della memoria e della storia collettiva della città – afferma Albano – per tali ragioni intendiamo coinvolgere tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale, sia di opposizione che di maggioranza, chiedendo loro di sottoscrivere il documento e approvarlo in aula. Siamo infatti certi che si possa giungere a un voto unanime, che sarebbe un meraviglioso segnale per la città. Sarebbe infatti incomprensibile e preoccupante uno scenario contrario. Siamo convinti che anche il Sindaco e la Giunta la pensino allo stesso modo”