L’AQUILA: “ODORE NAUSEABONDO DA MESI A CAUSA DELLA FOGNA, NESSUNO INTERVIENE”, PROTESTANO CITTADINI

L’AQUILA – “Abbiamo da mesi un odore nauseabondo che ci entra anche negli appartamenti perché la fogna principale è stata danneggiata dalle radici. Abbiamo controllato anche con una videoispezione, chiamato tutte le autorità e mandato, come volevano, una posta elettronica certificata al Comune, ma senza avere mai alcuna risposta”.

Così un gruppo di cittadini residenti in due palazzine all’Aquila nel quartiere di Pettino, in periferia Ovest, protesta contro la mancata manutenzione delle fogne cittadine che diffonde in tutta la zona e fin dentro le case dei miasmi terribili.

Gli edifici si trovano in via Marruvium e in via Campovalano e sono abitati da almeno una trentina di persone.

“La situazione è disgustosa e insostenibile: stiamo provvedendo a nostre spese a continue pulizie per allentare un minimo la morsa del puzzo e siamo costretti anche nelle giornate più fredde a tenere aperte le finestre – concludono gli insorti – Chiediamo risposte all’amministrazione comunale, non ne possiamo più”.