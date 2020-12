L’AQUILA, OFFICINA ITALIA: TRE INCONTRI DEDICATI A RICADUTE RECOVERY PLAN SU AREE DEL CARTERE

L’AQUILA – “Recovery Plan per le aree del Cratere del Centro Italia” è la giornata di studi e dibattiti organizzata da Italia Officina Italia, online, giovedì 10 dicembre dall’Auditorium dell’Ance dell’Aquila. Primo incontro “Recovery Plan e territori” (ore 10.30-12) presenti: Adolfo Cicchetti, presidente Ance L’Aquila, Pierluigi Biondi, sindaco L’Aquila, Raffaello Fico, titolare Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere), Salvo Provenzano, titolare Usra (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila), Marco Bussone, presidente Uncem (Unione Nazionale Comunità Enti Montani), Stefania Pezzopane, deputata e Roberto Di Vincenzo, presidente Carsa, Officina Italia.

Nel pomeriggio “Ecobonus/Sismabonus, a domanda risponde” (ore 15- 16:15) relatori: Gennaro Strever, Presidente Ance Chieti-Pescara e Ezio Iervelli, presidente Ance Teramo. Massimo De Masi, Agenzia delle Entrate Direzione regionale Abruzzo, Paolo Clemente, dirigente di Ricerca ENEA e i rappresentanti degli ordini professionali che si occupano di ricostruzione e ristrutturazione immobili. Paolo Clemente, dirigente di Ricerca Enea Centro Ricerche Casaccia, Massimiliano Fabrizi, responsabile Retail Business Centro UniCredit.

“Recovery Plan per le aree del Cratere del Centro Italia” (ore 16:30-18) presenti Antonio D’Intino, presidente Ance Abruzzo, Fabrizio Curcio, capo Dipartimento Casa Italia, Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Romano Benini, Cabina di regia del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio. La diretta online si svolgerà sui canali Facebook e YouTube (@officinatalia23 e officinaitalia).

Officina Italia è un’iniziativa promossa da Carsa e Fondazione Symbola che affronta il tema di un rapporto più equilibrato e sostenibile tra le aree urbane più densamente popolate e quelle investite da processi di declino demografico, economico e sociale.

Download in PDF©