L’AQUILA: OGGI ALLE 20 PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO. TORNA LA GRAN CROCE DOPO IL RESTAURO

L’AQUILA – Torna questa sera alle 20 all’Aquila la processione del venerdì santo un evento seguitissimo dai fedeli fin dal lontano 1954 quando fu istituita su iniziativa del compianto padre Salvatore Roccioletti.

Per l’edizione del Giubileo una App fornisce una spiegazione articolata su questa Processione contestualizzata nella basilica di San Bernardino e curiosità sui simulacri del Cristo Morto, della Vergine Addolorata, dell’Angelo con il calice e della Gran Croce con testi predisposti da Federica Farda, letti da Fabrizio Caporale e il sound design curato da Marco Stefanelli.

L’altra novità dell’edizione 2025 è rappresentata dal ritorno in Processione della Gran Croce, o Allegoria della Croce, dopo l’assenza dello scorso anno. Il simulacro, il primo ad essere disegnato nel 1954 da Remo Brindisi e realizzato da Amedeo Cicchitti, è stato il primo ad essersi sottoposto a un restauro completo condotto dall’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila sotto la direzione della docente Grazia Di Cesare e condotto dal laureando Daniele Murgia che ne farà oggetto della sua tesi.

Il percorso, che si snoderà tra piazza San Bernardino, via San Bernardino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, piazza Santa Margherita (Gesuiti), via delle Aquile, via Marrelli, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, Quattro Cantoni, via San Bernardino, terminerà davanti alla basilica con il saluto dell’arcivescovo Antonio D’Angelo.

Ci saranno le corali che eseguiranno à il “Miserere” di Selecchy dirette dal maestro Carlo Mantini. La scorta d’onore al Cristo sarà fatta dalla la Protezione civile dell’Aquila e la Polizia penitenziaria porterà il simulacro dell’Organo durante la storica processione.

Il Comune, c0n una nota della polizia locale, ha disposto la sosta gratuita nel parcheggio di Porta Leoni dalle 17. Dalle 17 alle 23, sono previsti divieti di circolazione e di sosta in centro: via Panfilo Tedeschi, piazza San Bernardino, largo Pischedda, via San Bernardino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via delle Aquile, via Marrelli, piazza Machilone, piazza Santa Margherita (Gesuiti) e via Roma (tra viale Duca degli Abruzzi e viale Giovanni XXIII). Restrizioni pure in via Sallustio, tra via Cavour e via Patini.

Modificati i sensi di marcia: via Andrea Bafile sarà a senso unico verso via Roma, mentre da via Cascina sarà obbligatoria la svolta a destra. In via Fortebraccio, il senso unico sarà in direzione via Caldora; i residenti potranno accedere alle abitazioni da viale Rendina, via San Michele, via Santa Giusta e via delle Grazie. Il servizio navetta Ama per il centro storico sarà limitato alla Fontana luminosa.