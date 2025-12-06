L’AQUILA: OGGI GIORNATA DEL MEDICO, CON GIURAMENTO NUOVI ISCRITTI E CONSEGNA PREMI “SERGIO PLACIDI”

L’AQUILA – La celebrazione dei medici che festeggiano i 50 anni dalla laurea e il giuramento professionale dei nuovi iscritti. La consegna dei premi Sergio Placidi e il ricordo dei colleghi scomparsi, il rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse e il direttore sanitario della Asl Provinciale dell’Aquila, Alfonso Mascitelli. La consegna dei fondi raccolti per le attività svolte negli scenari di guerra e a favore delle suore Comboniane in Madagascar.

Sono le iniziative in programma per la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2025, che sarà celebrata oggi all’Aquila sabato 6 dicembre all’Auditorium del Parco, a partire dalle 8.30, organizzata come ogni anno dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri dell’Aquila, di cui è presidente Alessandro Grimaldi.

Ospite d’eccezione sarà in questa edizione la presenza del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), il dottor Filippo Anelli, insieme al segretario del Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie (Cogeaps), dottor Roberto Monaco.

Il Premio Sergio Placidi sarà consegnato a due associazioni che in questi anni hanno garantito un sostegno tangibile al mondo medico: L’Aquila per la vita nella persona del presidente Giorgio Paravano e del dottor Paolo Ruisi e alla Fondazione Cassa di Risparmio, nella persona del neo presidente il professor Fabrizio Marinelli.

Un premio alla memoria sarà conferito ai familiari del rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, ordinario di Patologia generale, scomparso il 1 ottobre, e ad Alfonso Mascitelli, medico, ex consigliere regionale ed ex senatore, direttore sanitario della Asl provinciale dell’Aquila, scomparso l’11 maggio.

Riconoscimenti alla carriera “per le capacità professionali ed umane” a Luigi Di Clemente, ex direttore dell’Unità Operativa di Urologia e a Renato Galzio, che per anni ha diretto la Neurochirurgia dell’Aquila.

Spazio anche alla solidarietà: l’Ordine dei Medici ha aderito ad un’iniziativa di raccolta fondi a favore delle organizzazioni che operano in scenari di guerra, a cominciare dalla Palestina, in particolare Emergency e Medici senza frontiere, e sarà l’occasione per consegnare i 16mila euro finora raccolti.

Altra raccolta fondi, tuttora in corso, assieme al Serra Club, è invece a favore delle Suore Comboniane, che operano in Madagascar, per curare le persone povere, e che non hanno accesso a farmaci fondamentali e salvavita.

L’incontro sarà accompagnato dall’esibizione dell’Ensemble di Ottoni del Conservatorio “A. Casella”.

Sempre nel segno della prevenzione, nel corso della giornata, in collaborazione con il Rotary club e il Serra Club, saranno operativi due camper, uno che offrirà visite pneumologiche e spirometrie da parte del primario del reparto di Pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Gianluca Primomo, il secondo visite senologiche ed ecografie a cura della direttrice del reparto di Senologia, Laura Pizzorno, assieme ai rispettivi staff medici.