L’AQUILA, OGGI I FUNERALI DELL’IMPRENDITORE PINO SCIMIA: “GRANDE DOLORE, INFONDATE IPOTESI TRAGEDIA”

L’AQUILA – Grande partecipazione oggi ai funerali di Pino Scimia, l’imprenditore trovato morto tre giorni fa nella frazione aquilana di Bagno.

L’ultimo saluto nella Basilica di Collemaggio.

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Tonino De Paolis che smentisce “le informazioni apparse sulla stampa su presunte motivazioni economiche del terribile gesto”, definendole “infondate” in quanto la famiglia non avrebbe problemi in tal senso. Sono ipotesi sulle quali comunque indagano le autorità competenti.

Di seguito il ricordo ricevuto da AbruzzoWeb.

“La grande partecipazione popolare per salutare un amico che se ne va, un dolore immenso per tutta la famiglia e di tutti noi che in questi anni l’abbiamo conosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane, per la sua disponibilità, verso tutti. Le informazioni apparse sulla stampa su presunte motivazioni economiche del terribile gesto, sono infondate la famiglia possiede importanti proprietà immobiliari, e non solo, in città e fuori”.

La Comunità di Bagno saluta fraternamente la famiglia tutta.

Ciao Pino che la terra ti sia lieve”.