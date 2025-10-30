L’AQUILA -Si celebreranno oggi alle 15:30 nella chiesa di San Silvestro all’Aquila, i funerali di Andreina Pellegrini, 64 anni, portata via da una fulminante malattia, da sempre voce attenta e partecipe del dibattito sulla ricostruzione cittadina. Dopo il sisma del 2009 aveva collaborato con la struttura commissariale per i beni culturali, impegnandosi nella tutela del patrimonio artistico. Appassionata di arte e storia locale, aveva seguito con dedizione il recupero dell’antico palazzo di famiglia nel centro storico. Negli ultimi anni viveva sulla costa con il compagno Roberto Arduini, continuando a intervenire sulle vicende aquilane. La notizia della sua morte, improvvisa, ha suscitato profondo cordoglio tra amici e conoscenti.

L’AQUILA: OGGI I FUNERALI DI ANDREINA PELLEGRINI, ATTIVISTA DEL POST SISMA 2009 L'AQUILA -Si celebreranno oggi alle 15:30 nella chiesa di San Silvestro all'Aquila, i funerali di Andreina Pellegrini, 64 anni, portata via da una f...