L’AQUILA, OGGI INAUGURAZIONE STATUA MADONNA DI LOURDES IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI

L’AQUILA – “Oggi 7 dicembre alle ore 18.00 in viale Duca degli Abruzzi sarà inaugurata l’installazione di una statua della Madonna di Lourdes all’interno dell’antica fontana scavata nella roccia adiacente l’ex scuola media ‘G. Carducci'”.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle, che aggiunge: “Il monumento, dimenticato e in disuso per decenni, potrebbe tornare ad essere luogo di ritrovo, di ammirazione, di pausa in questa vita frenetica e contribuire comunque alla riqualificazione di una porzione della città tanto trafficata, ma poco ‘vissuta'”.

L’intervento è parte integrante del recupero delle fontane della città e della periferia che sto portando avanti da mesi con il sostegno dell’Assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna.

“Non sarà solo una meta per credenti, ma un luogo recuperato e restituito ai cittadini, soprattutto a quanti in quella zona hanno trascorso molti anni della loro vita professionale e di formazione culturale”, aggiunge Della Pelle.

“Penso infatti ai tantissimi ragazzi che hanno studiato nei vicini edifici scolastici, ai professori e al personale non docente che ha svolto lì tanti anni del proprio lavoro”.

“Lo slogan dell’evento ‘a L’Aquila come a Lourdes ‘nasce dalla similitudine del luogo aquilano in cui verrà installata la statua della con la cittadina francese nota per le apparizione mariane'”.

“Ad impreziosire la cerimonia sarà presente la Schola Cantorum di S. Sisto e alcuni studenti della scuola elementare della Dottrina Cristiana”, conclude Della Pelle.